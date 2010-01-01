Добро пожаловать на сайт студии Элеоноры Бердутиной!
+7 951 907-13-84
О студии
Наши тренинги
Описание тренингов
Расписание мероприятий
Услуги и цены
Что такое соционика?
Основы соционики
Описания типов
Интертипные отношения
Аудио - гид по соционике
Контакты
Блог
Основы соционики
История соционики
Дихотомии Юнга
Аспекты функций
Модель А
Что почитать?
Аспекты функций
Спасибо за регистрацию.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Закрыть
(
5
)
НН Тренинги .ру
— бизнес-тренинги, семинары, курсы и конференции Нижнего Новгорода